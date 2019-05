Iginio Massari è il miglior pasticcere del mondo. Almeno secondo la giuria internazionale del World Pastry Stars 2019, congresso internazionale di alta pasticceria che si tiene a Milano che ha deciso di consegnare a lui il Gran premio miglior pasticcere del mondo. Si tratta di un ambitissimo riconoscimento per Massari al quale è stato riconosciuto l'impegno nella formazione e nella diffusione dei sapori. In una nota diffusa al termine della consegna del premio si leggono le motivazioni che hanno portato alla scelta di Massari: "Il premio vuole conferire un attestato alla personalità che a livello internazionale ha saputo valorizzare la professione di pasticcere sia per quel che riguarda la creatività e i prodotti sia per il valore dell'impresa – si legge – altresì si vuole sottolineare con questo riconoscimento l'impegno nella formazione e nella diffusione del sapere. Un riconoscimento che lo stesso Massari ha accolto con meraviglia come da lui stesso sottolineato: "Con stupore e piacere ricevo un riconoscimento che innanzitutto premia la professionalità e la dedizione che da anni nutro nei confronti di questo mestiere – le parole del pasticcere – un mestiere che ogni giorno comporta nuovi studi e che non mi permette ancora oggi di sentirmi arrivato".

Le due pasticcerie di Iginio Massari: a Milano e a Brescia

Iginio Massari in Lombardia ha due pasticcerie: la più celebre e anche la prima è quella di Brescia, la Pasticceria Veneto, che il pasticcere ha inaugurato nel 1971 con la moglie Mary con la quale è sposato da 50 anni. È considerata una delle migliori pasticcerie d'Italia e negli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte della guida Gambero rosso. La seconda si trova invece a Milano ed è stata inaugurata lo scorso marzo: da molti considerata una vera e propria boutique di dolci (visti anche i prezzi ndr) si trova a due passi dal Duomo di Milano, in via Guglielmo Marconi ed è diventata in poco tempo un punto di riferimento per appassionati e non.