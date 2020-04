Blitz dei militari della guardia di finanza di Milano negli uffici della Regione Lombardia. I finanzieri stanno acquisendo documenti relativi all'inchiesta sulle morti per coronavirus nelle case di riposo, che vede al centro il Pio Albergo Trivulzio, dove sarebbero 143 gli anziani deceduti da marzo, e altre Rsa (residenze sanitarie assistenziali).

Strage nelle case di riposo: guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia

La guardia di finanza, secondo quanto riportato da Ansa, è a Palazzo Lombardia per raccogliere atti sulle direttive che l'amministrazione regionale e l'assessorato al Welfare hanno dato alle Rsa in merito alla gestione dell'epidemia di covid-19. Nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, le fiamme gialle hanno perquisito gli uffici del Pio Albergo Trivulzio, le storica casa di riposo di Milano dove nelle scorse settimane si sono registrati decine di decessi. I finanzieri sono rimasti 17 ore all'interno della struttura e hanno sequestrato documenti, tra cui centinaia di cartelle cliniche. L'indagine a carico del direttore della struttura, Giuseppe Calicchio, e dell'ente è coordinata dai pubblici ministeri Mauro Clerici e Francesco De Tommasi. I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria hanno lavorato ieri per quasi 17 ore per acquisire materiale utile, tra cui anche le direttive ricevute dalla struttura e inviate dalla Regione e le comunicazioni anche informatiche.

Indagini su Pio Albergo Trivulzio e altre strutture milanesi

L'inchiesta della Procura di Milano, condotta dai pm del pool ‘salute, ambiente, sicurezza, lavoro', guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, riguarda anche la gestione dell'emergenza in altre case di riposo tra cui il Don Gnocchi, la Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in diverse strutture milanesi nei quartieri di Affori, Corvetto e Lambrate. Stando a un report dell'Istituto superiore di sanità, dall'inizio dell'emergenza sono oltre mille i morti nelle case di riposo lombarde riconducibili al coronavirus, ma il bilancio è purtroppo ancora provvisorio e in costante aggiornamento. Gli inquirenti intendono fare luce sulle misure messe in atto per evitare il dilagare del contagio nelle strutture che ospitano le persone più fragili. Cooperative e sindacati hanno denunciato la mancanza di mascherine e dispositivi, i tamponi non effettuati nonostante le richieste e i ritardi nelle chiusure.

Fontana: Massima collaborazione con chi svolge le indagini

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha assicurato la massima collaborazione nei confronti degli inquirenti: "Siamo impegnati a combattere il virus e a proteggere i lombardi, massima collaborazione verso chi svolge le indagini".