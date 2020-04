in foto: Pio Albergo Trivulzio

Da questa mattina è in corso una perquisizione da parte della guardia di finanza di Milano al Pio Albergo Trivulzio: stando a quanto si apprende i militari starebbero acquisendo dei documenti necessari a far luce sui decessi avvenuti nella struttura assistenziale sui quali sta indagando la procura di Milano che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa. A essere iscritto nel registro degli indagati il direttore generale Giuseppe Calicchio.

Perquisizioni anche in altre Rsa della provincia di Milano

Le perquisizioni riguarderebbero anche altre strutture, oltre al Pat: mentre la guardia di finanza è al lavoro al Trivulzio, gli agenti di polizia giudiziaria, guidati da Maurizio Ghezzi, del dipartimento coordinato dall’aggiunto Tiziana Siciliano stanno perquisendo gli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a Settimo Milanese. Gli inquirenti vaglieranno una quantità sterminata di documenti e di dati e ascolteranno una lunga fila di testimoni.

Le minacce ai dipendenti: se indossate le mascherine vi mandiamo via

Stando a quanto riportato gli inquirenti stanno verificando eventuali carenze nei protocolli interni e nei dispositivi di sicurezza, visto che nei giorni scorsi diversi operatori sanitari dipendenti della struttura hanno denunciato di aver ricevuto un esplicito divieto di indossare dispositivi di protezione individuali, quali la mascherina, fondamentali per evitare di rimanere contagiati dal virus. In più di una occasione sarebbero stati invitati a non indossarle "per non creare allarmismi" e per questo anche minacciati di licenziamento.

Sui decessi avvenuti nella storica struttura milanese anche la regione Lombardia è intervenuta istituendo una commissione di d'inchiesta di cui fa parte anche Gherardo Colombo, l'ex magistrato che 28 anni fa indagò su quella Tangentopoli che partì proprio dall'arresto di Mario Chiesa, allora presidente del Pio Albergo Trivulzio.