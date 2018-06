in foto: Le tre giovani ladre

Due delle tre ragazze accusate di aver rubato in casa del sindaco di Milano, Beppe Sala, sono state scarcerate. Una di loro, secondo quanto sostenuto dal suo avvocato, avrebbe solo 13 anni e non sarebbe dunque imputabile. Un'altra, di 19 anni, è stata scarcerata perché madre di una bimba di sette mesi. Resta in carcere, a San Vittore, solo l'altra maggiorenne del gruppo, un'altra ragazza di 19 anni. A difendere le tre ragazze, tutte di etnia rom, è l'avvocato David Maria Russo. Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Marco Del Vecchio, ha convalidato l'arresto delle due 19enni disponendo però il carcere solo per una di loro. Servirà invece una perizia per accertare la reale età della terza componente della banda, che al momento è stata rimessa in libertà e affidata a una comunità. L'avvocato Russo sarebbe riuscito a dimostrare, tramite documenti, che la ragazzina ha solo 13 anni: saranno adesso necessarie ulteriori verifiche. Per la 19enne madre di una neonata il gip ha disposto l'obbligo di dimora e di firma.

Le tre ladre, definite "insospettabili" dalla polizia, erano state arrestate ieri, dopo che gli agenti avevano trovato il loro covo, alle porte del capoluogo lombardo. Le tre agivano negli appartamenti del centro della città, senza destare troppi sospetti dal momento che, secondo i poliziotti, vestivano con abiti di marca, come se fossero semplici ragazzine in giro per lo shopping tra le boutique del centro di Milano. Nel weekend del 26-27 maggio scorso le tre avrebbero svaligiato anche l'appartamento milanese del sindaco Sala, che si trovava in Liguria per festeggiare il suo sessantesimo compleanno. Nel covo delle tre era stato scoperto un "supermarket del lusso", con borse, accessori e foulard. Non è chiaro se siano stati ritrovati anche gli oggetti (un Rolex e monili in oro) rubati in casa di Sala.