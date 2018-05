in foto: Il sindaco di Milano Beppe Sala

I ladri sono entrati nell'appartamento del sindaco di Milano Beppe Sala proprio nel giorno del suo 60esimo compleanno. Dopo aver trascorso il fine settimana nella sua villa in Liguria per festeggiare, il primo cittadino ha trovato il cilindro della serratura rotto, la porta spalancata e la casa a soqquadro. Nessuno dei condomini del sindaco ha sentito rumori e così i topi d'appartamento hanno avuto il tempo cercare e rovistare nelle stanze. Stando a quanto riporta il "Corriere della Sera", i ladri avrebbero rubato un Rolex antico, una borsa di lusso, qualche oggetto in oro. Non sarebbero invece stati rubati né computer e né documenti. Probabilmente, quindi, i ladri non sapevano cosa avrebbero trovato all'interno dell'abitazione.

Il sindaco l'ha presa con ironia: Sono stato un po' pirla

Sul posto, in seguito all'allarme lanciato dallo stesso sindaco, sono intervenuti i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della questura e della Scientifica. L'appartamento di Sala si trova a Brera, a pochi metri dal liceo classico Parini, e nello stesso edificio sono stati già segnalati in passato furti. Il primo cittadino è rientrato a casa domenica mattina, quindi, i ladri sono entrati in azione nella serata di sabato oppure, più probabilmente, nella notte tra sabato e domenica. Il sindaco, ignaro di tutto, stava festeggiando il suo 60esimo compleanno. Una volta assorbito il "colpo" a livello psicologico, Sala ha mostrato una invidiabile dose di ironia: "Quando succede ti dici: ‘Sono stato un po' pirla'", ha commentato poco prima della presentazione della mostra su Picasso, che verrà inaugurata a ottobre: "Purtroppo capita come vedete anche a me. Quando succede ti dici sono stato un po' un pirla perché nella fretta di prendere il treno per andare in Liguria nel weekend non ho messo l'antifurto. Quindi – ha aggiunto il sindaco – chi ce l'ha lo utilizzi. Anche con la Questura concordiamo che bisogna fare tutto il possibile per ridurre i furti in casa".