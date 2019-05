Un problema tecnico alla vigilia delle Elezioni europee 2019 rischia di creare non pochi disagi a tutti gli elettori milanesi (qui lo speciale su candidati e liste in Lombardia) che non sono ancora in possesso di una tessera elettorale o hanno necessità di ritirarne una nuova. Con una nota il Comune di Milano ha infatti informato che dalla mattinata di oggi, sabato 25 maggio, a causa di un non meglio specificato "problema tecnico", tutte le delegazioni anagrafiche cittadine "non possono rilasciare carte d'identità e certificati elettorali". Nella nota di Palazzo Marino si legge che "i cittadini sono invitati a non recarsi negli uffici dell'Anagrafe e attendere successive comunicazioni che saranno fornite nel corso delle giornata. Il Comune – conclude la nota – è in contatto col fornitore per risolvere il problema e ripristinare i servizi".

In vista delle elezioni europee erano previste aperture straordinarie

In vista delle elezioni europee di domani, domenica 26 maggio 2019, il Comune aveva previsto come per ogni appuntamento elettorale orario prolungato e aperture straordinarie delle sedi anagrafiche. I cittadini che non hanno ancora ritirato la tessera elettorale, l’hanno smarrita o hanno esaurito gli spazi per la certificazione dell’esercizio di voto avrebbero potuto recarsi presso il Salone di via Larga 12 o presso l'Ufficio Elettorale di via Messina 52 dalle 8.30 alle 20 di oggi, sabato 25 maggio. Nella giornata odierna per le altre sedi anagrafiche decentrate l'orario di apertura è invece dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Se i problemi non saranno risolti in tempo, i cittadini che abbiano bisogno di una nuova tessera elettorale potranno riprovare domani, domenica 26 maggio: le sedi anagrafiche decentrate saranno aperte sempre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, mentre in via Larga e via Messina gli uffici resteranno aperti per tutta la durata delle votazioni, dalle 7 alle 23.