Le elezioni europee 2019 confermano la crescita in Lombardia della Lega di Matteo Salvini, ma non quella delle formazioni di estrema destra. CasaPound e Forza Nuova non sfondano e raccolgono complessivamente appena lo 0,5% dei voti. Un risultato che si spiega anche con l'affermazione del Carroccio, che nel Nord Ovest ha ricevuto il sostegno del movimento di ultradestra Lealtà e azione, e l'avanzata di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. La Lega a livello regionale ha ottenuto il 43,38% e Fdi il 5,53%. I due partiti, sommati, hanno incassato 2 milioni e 375 mila voti, occupando di fatto tutta lo spazio per le formazioni di estrema destra. CasaPound in Lombardia porta a casa lo 0,31% con 14.982 voti. Forza Nuova si è fermata allo 0,19% con 9.108 voti. I due movimenti, anche sommati, fanno peggio del Partito animalista (0,56% con 27.400 voti) e del Partito comunista di Marco Rizzo (0,71% con 34.312 voti).

Il sostegno di Lealtà e azione alla candidata leghista Silvia Sardone

La sintonia tra l'elettorato di estrema destra e la Lega di Matteo Salvini non è una novità in Lombardia. Il gruppo di ambiente hammerskin Lealtà e Azione, che già nel 2016 aveva espresso il candidato Stefano Parisi alle elezioni comunali di Milano e poi aveva sostenuto il leghista Massimiliano Bastoni alle regionali del 2o18, per le elezioni europee 2019 ha espresso aperto sostegno per la candidata Silvia Sardone. La consigliere comunale milanese e regionale della Lombardia, moglie del sindaco di Sesto San Giovanni, fuoriuscita da Forza Italia, è entrata nella lista del Carroccio come indipendente e ha fatto il pieno di voti: oltre 11 mila preferenze a Milano, 40 mila in Lombardia e 44 mila se si considera tutta la circoscrizione Nord Ovest (terza più votata della Lega dopo Matteo Salvini e l'europarlamentare uscente Angelo Ciocca). Lealtà e azione nelle scorse settimane ha invitato i militanti a votare per Sardone, che "abbiamo deciso di sostenere in quanto fa politica come noi, nelle periferie in aiuto di quegli italiani dimenticati dalla maggior parte della sinistra". Durante la manifestazione sovranista di Milano del 18 maggio gli attivisti del gruppo di estrema destra hanno volantinato per la candidata leghista e non sono mancati gli endorsement sui social network da parte dei leader della formazione.