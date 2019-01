Al momento non c'è alcuna prova che Elena, la ragazzina di 14 anni scomparsa dieci giorni fa a Pioltello, alle porte di Milano, sia stata rapita. Ma trattandosi di una minorenne i carabinieri non possono prendere in considerazione l'ipotesi di un allontanamento volontario. Sono le poche informazioni che trapelano sulla vicenda dell'adolescente che da giorni tiene in apprensione la sua famiglia e non solo. Dopo che il caso è approdato in tv alla trasmissione "Chi l'ha visto?", infatti, sono in tanti in tutta Italia a desiderare che Elena possa tornare a casa quanto prima, sana e salva. La giovane, una ragazza di origine romena, è scomparsa di casa lo scorso 14 gennaio: ha detto che sarebbe andata a scuola ma non vi è mai arrivata.

Le telefonate minacciose ai genitori

I genitori, allarmati, hanno denunciato la scomparsa della figlia. Fin dal principio si era sparsa la notizia che Elena potesse trovarsi in compagnia di un ragazzo maggiorenne. I genitori della ragazzina avevano rivelato di aver ricevuto delle telefonate da parte di un uomo il giorno stesso della scomparsa, telefonate nelle quali l'uomo aveva detto che la figlia era in compagnia di un giovane. Durante la puntata di ieri della trasmissione "Chi l'ha visto?", in onda su Rai Tre, i genitori di Elena hanno rivelato maggiori dettagli su quella chiamata. La persona all'altro capo del telefono sarebbe stato un certo Marius, zio del giovane con il quale si troverebbe Elena. L'uomo aveva detto al papà della ragazzina di non preoccuparsi per la figlia, aggiungendo: "Lei è roba mia e non tornerà a casa". I genitori di Elena avrebbero cercato di organizzare un incontro con quest'uomo a Mortara, in provincia di Pavia: nessuno però si è presentato all'appuntamento. Successivamente un giornalista della trasmissione condotta da Federica Sciarelli è riuscito a contattare tale Marius: l'uomo ha prima detto di non sapere dove si trovi Elena e poi avrebbe minacciato di morte il papà della ragazzina, dicendogli "se la cerchi ti uccido".

Sulla vicenda indagano, nel massimo riserbo, i carabinieri di Vigevano. Diversi i fronti sui quali proseguono le indagini, incluso quello di un possibile allontanamento all'estero da parte della ragazzina, considerando anche le sue origini. Nel frattempo i genitori di Elena non smettono di sperare che qualcuno possa avere notizie della loro figlia. Continuano gli appelli: Elena è alta un metro e 65, ha occhi e capelli castani e al momento della scomparsa indossava un giubbino, body e pantaloni neri e scarpe da ginnastica bianche. Con sé la ragazza avrebbe solo uno zaino rosa e i suoi documenti.