in foto: Elena, la ragazza di 14 anni scomparsa da Pioltello

A dieci giorni dalla sua scomparsa iniziano a trapelare importanti informazioni sulla 14enne Elena: secondo quanto raccontato dagli stessi genitori della ragazza svanita nel nulla mentre si recava a scuola lo scorso 14 gennaio, a Pioltello, nell'hinterland Milanese, i due avrebbero ricevuto una strana telefonata proprio il giorno della scomparsa. "Non ti preoccupare per tua figlia, lei è roba mia – dice una voce maschile – e non tornerà a casa", parole alle quali il padre di Elena risponde chiedendo un incontro a quell'uomo che ha la voce di un adulto, incontro però rifiutato. Almeno in un primo momento, visto che l'insistenza dei due genitori porta poi questo misterioso uomo ad accettare finalmente di vedere il padre di Elena: i due si danno appuntamento a Mortara.

Al telefono lo zio del ragazzo che avrebbe portato via Elena

I genitori si recano a Mortara ma lì non si presenterà nessuno. Da qui la decisione di contattare i carabinieri per sporgere denuncia. I militari intervengono immediatamente non appena apprendono quanto accaduto e risalgono così alla persona autrice della misteriosa telefonata: si tratta dello zio del ragazzo che avrebbe portato via Elena. La vicenda è stata raccontata dalla madre alle telecamere di Chi l'ha visto?, il programma in onda su Rai Tre; la stessa donna ha fatto un appello ai rapitori della figlia di soli 14 anni affinché la riportino a casa. I due poi con l'aiuto di un giornalista della trasmissione condotta da Federica Sciarelli chiamano Marius, l'autore della telefonata, che però dice subito di non sapere dove si trova la ragazza: "Non so dove sia", risponde l’uomo al giornalista. Pochi secondi di calma prima di rivolgersi al padre di Elena che minaccia di morte in rumeno: "Se la cerchi ti uccido", avrebbe detto Marius ai due.

L'appello della madre a chiunque abbia visto Elena

Una vicenda complicata che pone ulteriori ombre e dubbi: i genitori di Elena hanno rinnovato l'appello a chiunque possa averla vista in questi giorni. La ragazza, della quale, hanno diffuso anche una foto, è alta un metro e 65 e ha occhi e capelli castani: al momento della scomparsa indossava un giubbino e un body neri, un paio di pantaloni neri e scarpe da ginnastica bianche. Con sé la ragazza avrebbe uno zaino rosa e i suoi documenti: chiunque dovesse avere sue notizie può contattare le forze dell'ordine.