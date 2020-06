in foto: Immagine di repertorio

Un'altra vittima sulle strade della Lombardia. È infatti morto, dopo ore di agonia in ospedale, l'uomo che era stato investito da un'auto a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il drammatico episodio si era verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 23 giugno, in via Masera, a pochi passi da corso Buenos Aires. La vittima è un uomo di 87 anni: stando a quanto ricostruito stava attraversando la strada sulle strisce assieme alla moglie quando, all'angolo con via Francesco Redi, è stato investito da un suv guidato da un uomo di 70 anni. La moglie, illesa, ha assistito all'impatto che ha scaraventato il marito sull'asfalto.

Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118, a bordo di due ambulanze e un'automedica. Il pedone era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele, dove per qualche ora ha lottato tra la vita e la morte. Purtroppo però i medici non sono riusciti a salvargli la vita: troppo gravi i traumi riportati nell'incidente. Per il conducente dell'auto, che si era subito fermato a prestare soccorso ed era rimasto a sua volta sotto choc per l'accaduto, si profilerà adesso l'accusa per omicidio stradale. I rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità del conducente sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale che ieri erano intervenuti in via Masera.

Un mese fa un altro pedone morto in viale Monza

Soltanto un mese fa, nella vicina viale Monza, un altro pedone aveva perso la vita a seguito di un altro grave incidente: stava camminando tranquillamente sul marciapiede quando era stato travolto da un'auto, colpita a causa di una violenta carambola tra altre vetture. Adesso un nuovo dramma che ripropone il tema della sicurezza sulle strade soprattutto per gli utenti più fragili: pedoni, ciclisti e motociclisti.