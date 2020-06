in foto: Immagine di repertorio

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi a Milano dove un uomo è stato investito da un'auto riportando gravi ferite. Il sinistro è avvenuto in via Giovanni Masera, in zona Buenos Aires, intorno alle 16 di martedì 23 giugno quando è giunta la richiesta di intervento del 118: è qui che sono accorse due ambulanze e un'auto medica per soccorrere il pedone investito, un uomo di 87 anni sbalzato sull'asfalto dalla vettura che lo ha centrato in pieno.

L'uomo alla guida ha allertato i soccorsi

Stando a quanto si apprende il pedone è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da un'auto in una dinamica ancora da chiarire e sula quale stanno indagano gli agenti della polizia locale: questi ultimi hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente e hanno ascoltato l'uomo alla guida della vettura coinvolto nell'incidente. È stato lui a chiamare i soccorsi dopo l'impatto: ‘uomo ha poi atteso il loro arrivo e quelli dei vigili. A causa delle gravi ferite riportate nell'impatto, l'anziano è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale San Raffaele di Milano.