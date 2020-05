in foto: (Foto: Vigili del Fuoco)

Un pedone è stato investito a seguito di un incidente che ha visto coinvolte cinque automobili nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, a Milano, in viale Monza. Ancora da ricostruire la dinamica: si sarebbe trattato di una carambola che ha coinvolto complessivamente cinque vetture, alcune delle quali, come hanno riferito i vigili del fuoco, sono finite sul marciapiede travolgendo un uomo di circa 60 anni. L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 9.20. Sul posto sono state inviate due ambulanze e un'automedica. Il pedone è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio: dopo essere stato rianimato sul posto è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale di Niguarda, dove è ricoverato in condizioni che vengono definite critiche.

Sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso, e gli agenti della polizia locale, che dovranno adesso ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare le responsabilità dei conducenti delle auto.