in foto: La terapia intensiva dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo

Anche all'ospedale di Saronno è stato dimesso l'ultimo paziente covid ricoverato in terapia intensiva. La buona notizia per il nosocomio del Varesotto, che in settimana è stato scosso dal caso di una manager che rubava attrezzatura per la terapia intensiva per poi rivenderla a privati anche durante l'emergenza covid, è stata annunciata in occasione della presentazione del nuovo padiglione dell’ospedale di Busto Arsizio, che fa parte come quello saronnese dell'Asst Valle Olona.

Anche l'ospedale di Saronno, come le altre strutture lombarde, nei mesi scorsi è stato travolto dall'ondata della pandemia e ha accolto decine di pazienti positivi al coronavirus. Ora, dopo la dimissione dell'ultimo malato, i reparti saranno sanificati e potranno tornare alla normale attività che è stata sospesa per tutta la primavera.

Nelle scorse ore anche i medici dell’istituto Maugeri di Pavia hanno potuto celebrare la chiusura del reparto covid con l’immagine di un camice con la scritta “è finita veramente” e le date “16.03 – 10.06”. In Lombardia sono sempre meno i malati con coronavirus in ospedale, molti reparti diventano “covid-free” e possono tornare alla normalità.

La situazione degli ospedali lombardi è in forte miglioramento. I pazienti ricoverati in ospedale sono 2.357 (in calo di 131), mentre erano oltre 12mila nel momento di massima espansione del contagio.

Hanno annunciato di aver liberato i reparti di terapia intensiva l‘ospedale di Mantova e quello di Cremona. In precedenza era stata l'Asst Milano Nord a comunicare che nei nosocomi di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo non c'erano più malati con coronavirus in rianimazione. Già a metà maggio le aziende socio sanitarie territoriali di Bergamo Est e Ovest avevano annunciato che non c’era più nessun paziente affetto da Covid-19 ricoverato in terapia intensiva. Le due Asst comprendono strutture al centro dell'area più colpita, come gli ospedali di Seriate, Treviglio e Alzano Lombardo.