in foto: Immagine di repertorio

Non ci sono più pazienti covid nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Mantova. Un'altra buona notizia arriva da uno dei presìdi lombardi colpiti duramente dall'epidemia di coronavirus. Lo riporta la Gazzetta di Mantova, spiegando che la sera di sabato 30 maggio l'ultimo paziente ricoverato in rianimazione, un uomo di 69 anni, è stato trasportato in un altro reparto. Si realizza così l'atteso ritorno alla normalità anche al Carlo Poma.

A Mantova trasferito l'ultimo paziente dal reparto di rianimazione

Calo dei pazienti ricoverati in tutta la Lombardia (stando all'ultimo bollettino sono 3.130 in tutta la regione, di cui 179 in terapia intensiva) molti reparti sono ora liberi dal coronavirus e possono essere sanificati, riorganizzati e riaperti per la ripresa delle normali attività. Molte sale operatorie che erano state convertite in corsie per i malati covid-19 tornano ora a disposizione per gli interventi che da marzo erano stati differiti. Negli ultimi giorni anche all'ospedale di Cremona è stato dimesso l'ultimo paziente positivo al virus che si trovava in terapia intensiva.

Covid free anche le rianimazioni di Cremona, Milano nord e Bergamo est-ovest

Poi è stata l'Asst Milano Nord a comunicare che nei nosocomi di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo non c'erano più malati con coronavirus in rianimazione. Già a metà maggio le Aziende socio sanitarie territoriali di Bergamo Est e Ovest avevano annunciato che non c’era più nessun paziente affetto da Covid-19 ricoverato in terapia intensiva. Le due Asst comprendono strutture, come gli ospedali di Seriate, Treviglio e Alzano Lombardo, che hanno fronteggiato in prima linea la fase più acuta dell’emergenza.