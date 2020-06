Il bollettino relativo all'emergenza coronavirus in Lombardia di oggi, venerdì 12 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 272 i nuovi positivi su 14.837 tamponi effettuati, per un rapporto positivi/tamponi dell'1,8 per cento. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a oggi è arrivato a 91.204. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 873.831 tamponi. Diminuisce il numero degli attualmente positivi al Covid, ora pari a 17.024 (meno 316). Invariato il totale dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 97). Continuano a diminuire i pazienti ricoverati in ospedale (sono 2.357, in calo di 131). Aumentano, invece, i pazienti guariti e/o dimessi (557 in più, per un totale di 57.775). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 31 in più, per un totale complessivo che è arrivato a 16.405 dall'inizio della pandemia.

Gallera: Effettuati 264.024 test, positivo 25,6% dei cittadini

"Fra i casi positivi di oggi – aggiunge l'assessore al Welfare, Giulio Gallera – 42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune RSA. Regione Lombardia ha effettuato ad oggi 264.024 prelievi ematici a 161.695 cittadini

e 102.329 operatori. Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positivita' per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori. In questi casi viene effettuato il tampone. Poco meno del 10% dei cittadini positivi al test lo e' anche al tampone. Per gli operatori, la positivita' e' confermata nell'1% dei casi".

I contagi nelle province della Lombardia

La provincia più colpita della Lombardia resta quella di Milano, dove sono arrivati a 23. 669 (+88) i casi. A Milano città si sono registrati finora 10.074 casi, in aumento di 56. Per quanto riguarda le altre province, a Bergamo si son toccati i 13.744 casi (in aumento di 34), mentre nella vicina Brescia i contagi totali sono 15.217 (in aumento di 30). A Como i casi di Covid sono arrivati a 3.970 (incremento di 13), a Cremona 6.531 (incremento di 4), a Lecco 2.778 (in aumento di 4) e a Lodi 3.533 (più 11). Nella provincia di Mantova i contagi certificati hanno toccato quota 3.399 (incremento di 1), in quella di Monza e Brianza 5.627 (più 24), a Pavia 5.456 (più 23) e a Varese 3.750 (in aumento di 14). Undici nuovi casi registrato in provincia di Sondrio, dove in totale i contagi sono 1.516.

Zona rossa di Alzano e Nembro, interrogati Conte e ministri

Proseguono le indagini della Procura di Bergamo sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sono stati sentiti dai pm di come persone informate sui fatti sulla mancata Le audizioni si sono tenute a Roma.