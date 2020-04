Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, è completamente guarito dal coronavirus. Dopo oltre un mese di isolamento il primo cittadino cremonese è risultato negativo all'ultimo doppio tampone effettuato. Lo ha comunicato lui stesso sulla propria pagina Facebook, pubblicando una foto che lo immortala mentre abbraccia la figlia: "Il sapore così atteso e intenso e speciale di questa piccola grande libertà! – ha scritto Galimberti – Dopo oltre un mese di isolamento, sono negativo… Grazie alla mia famiglia, a tutti quelli che in questo periodo mi hanno sostenuto. Il lavoro non è mai cessato e continua. Sarà dura e sarà diverso ma ce la faremo!".

Galimberti era in isolamento da un mese

Galimberti era risultato positivo al Coronavirus lo scorso 22 marzo. Il primo cittadino del Partito democratico aveva scelto sempre la propria pagina Facebook per comunicarlo ai suoi cittadini: "Ho il Coronavirus. Sono risultato positivo al tampone. Anche io, come tanti altri cittadini purtroppo. Ho febbre e un po’ di tosse e raffreddore, ma non ho problemi respiratori e spero di non averne anche nei prossimi giorni – aveva scritto il sindaco -. Devo tenermi monitorato e rallentare i ritmi perché non sono in forma, ma continuo a lavorare dalla nostra casa, in quarantena, per la città, in contatto con la squadra della Giunta e del Comune che ringrazio infinitamente, con le altre Istituzioni, con Governo, Regione e gli altri sindaci".

Dall'isolamento Galimberti ha, tra le altre cose, anche firmato una lettera sottoscritta da alcuni sindaci dem per chiedere conto alla Regione Lombardia di diverse criticità emerse nella gestione dell'emergenza sanitaria, che a Cremona ha colpito in maniera molto pesante: in tutta la provincia i casi, stando all'ultimo aggiornamento della Regione, sono arrivati a 5.867, con un rapporto tra casi e popolazione che è il più alto in Lombardia. Adesso, dopo essere completamente guarito dal Covid-19, Galimberti tornerà subito in pubblico: parteciperà alle ristrette cerimonie previste per oggi, 25 aprile, presso il cimitero e il palazzo comunale.