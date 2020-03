Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona, è risultato positivo al coronavirus. Il primo cittadino del comune lombardo, una delle città più colpite dal contagio nella regione epicentro dell'epidemia, lo ha comunicato questa mattina con un post su Facebook dove si è rivolto ai suoi concittadini. Le sue condizioni di salute sono al momento buone, non manifestando problemi respiratori ma solo tosse e qualche linea di febbre. “Ho il Coronavirus. Sono risultato positivo al tampone. Anche io, come tanti altri cittadini purtroppo. Ho febbre e un po’ di tosse e raffreddore, ma non ho problemi respiratori e spero di non averne anche nei prossimi giorni – ha scritto – Devo tenermi monitorato e rallentare i ritmi perché non sono in forma, ma continuo a lavorare dalla nostra casa, in quarantena, per la città, in contatto con la squadra della Giunta e del Comune che ringrazio infinitamente, con le altre Istituzioni, con Governo, Regione e gli altri sindaci".

Galimberti ha appreso ieri di essere positivo, ma prima di rivolgersi alla città ha voluto condividere la notizia con la sua famiglia: "In questo momento sono un po’ preoccupato per loro, per Anna e i ragazzi e i miei genitori. E poi occorreva organizzare la ‘divisione’ degli spazi in casa. Io separato dagli altri e tutti in quarantena. Molti altri l’hanno già sperimentato”. Sono tanti i sindaci in prima fila nella lotta al coronavirus che sono risultati positivi.