Aggiornato il bollettino della Lombardia riguardo l'emergenza Coronavirus che ha colpito la regione. Ad oggi, venerdì 24 aprile, sono 71.256 i casi positivi di Covid-19 accertati, con un incremento di 1.091 rispetto a ieri quando erano 70.165. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 8.791 in diminuzione di 401 casi rispetto al precedente aggiornamento. Scende ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 756, in totale, in calo di 34 unità. Il numero dei pazienti dimessi arriva a quota 45.382, mentre aumenta purtroppo anche il numero dei decessi che sale a 13.106, con un aumento di 166 morti in 24 ore. In totale sono stati effettuati 314.298 tamponi (+11.583). Come testimoniato dai dati, "ci sono meno di 9mila persone ricoverate in ospedale, e questo è un ottimo segnale", ha dichiarato l'assessore agli Enti Locali Massimo Sertori.

I casi nelle province lombarde

La provincia più colpita della Lombardia è sempre quella di Milano, dove sono arrivati a 17.689 i casi accertati (+412), di cui 7.467 in città (+246). In provincia di Brescia i contagi sono 12.475 (+167), mentre a Bergamo sono 11.002 (+56). A Cremona i casi sono arrivati a 5.867 (+60), nella provincia di Monza Brianza 4.372 (+55), a Pavia 3.991 (+117), a Mantova 3.057 (+35), a Varese 2.376 (+36), a Como 2.871 (+107), a Lodi 2.836 (+3), a Lecco 2.149 (+17) e a Sondrio 1.088 (+32).