Per tutte le coppie che resteranno a Milano nel weekend di San Valentino, la città offre diverse possibilità di svago e avvenimenti da condividere con la dolce metà. A partire da stasera, quando si festeggerà la festa degli innamorati, tra Planetario e Cimitero Monumentale, sino a domenica: la tre giorni più romantica dell'anno può avere inizio col supporto anche del bel tempo e le temperature miti. Ma non è detto che si debba per forza prendere parte ad eventi da cuoricini negli occhi…

Gli eventi di venerdì 14 febbraio

A partire dal pomeriggio, si potrà avere accesso gratuito al museo Bagatti Valsecchi, oltre a visitare la mostra fotografica "Young" alla Fabbrica del Vapore. In più, per tutti i suoi fan, Elettra Lamborghini – reduce dalla fatiche Sanremesi – firmerà le copie del suo nuovo album nella Mondadori di piazza Duomo. Per gli amanti del pregiato e degli sberluccichii, a Palazzo Morando, Palazzo Reale e Palazzo Giureconsulti, si potranno ammirare gratuitamente intere collezioni di gioielli, le ultime due anche sabato 15 e domenica 16 febbraio. Chissà che le compagne non convincano i propri uomini a farci quantomeno un pensierino… La sera – per chi ne è fan – è in programma al Mediolanum Forum di Assago il concerto della band statunitense Jonas Brothers. Al contrario, per chi volesse dedicare la serata ad una manifestazione musicale più tranquilla, al Teatro alla Scala andrà in scena un concerto speciale dedicato alla festa degli innamorati con il maestro Eliahu Inbal. Anche il Centro Asteria propone un concerto simile con le melodie della suonoterapia.

Gli eventi di sabato 15 e domenica 16 febbraio

A Villa Necchi Campiglio l'evento del Fai, AgruMi, offrirà diverse degustazioni ai numerosi stand presenti provenienti da tutta Italia. Sabato sera, il museo della Scienza e della Tecnologia aprirà gratuitamente le porte al pubblico per il suo 67esimo compleanno e offrirà diverse attività speciali. Domenica pomeriggio, J-Ax presenterà il nuovo album al centro commerciale di Arese con un mini live, mentre la sera, per tutti gli appassionati, c'è il grande ritorno di Liam Gallagher al Forum di Assago. Non solo musica e gastronomia, però, nel weekend di San Valentino a Milano. Anche il Mic – Museo del cinema offrirà una speciale rassegna dedicata ai film d'amore che proseguirà sino a domenica, mentre all'Anteo verranno proiettati film dedicati a storie di coraggio e resistenza nella sola giornata di domenica. Alla Fondazione Prada, si potranno ammirare due mostre dedicate all'arte cinese, sia sabato 15 che domenica 16, così come si potrà restare affascinati dalle creazioni degli artisti con i mattoncini Lego da Wow Spazio Fumetto. È invece l'ultimo weekend per ammirare le opere di Canova alla Gam (Galleria di arte moderna).