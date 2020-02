Cielo sereno o poco nuvoloso a Milano nel weekend di San Valentino. Secondo le previsioni meteo per il 14-16 febbraio non sono previste precipitazioni sul capoluogo lombardo. In cielo splenderà il sole, almeno durante l'intera giornata di venerdì 14 e per buona parte di sabato 15 febbraio. Qualche rannuvolamento in più è invece previsto nella giornata di domenica 16 febbraio, che rimarrà comunque asciutta. Secondo quanto prevede il servizio meteorologico dell'Arpa, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la situazione meteo a Milano sarà simile a quella del resto della Regione. Per chi vorrà impiegare il fine settimana per una romantica gita fuori porta ci saranno dunque le condizioni ideali.

Previsioni meteo Milano sabato 15 febbraio

Rispetto a venerdì, sabato 15 febbraio a Milano potrà esserci qualche nuvola in più, che non dovrebbe comunque rovinare la giornata. Sarà il sole il principale protagonista, specialmente nelle ore pomeridiane. Le temperature si abbasseranno leggermente rispetto alla giornata precedente: le massime arriveranno attorno a 10-12 gradi, le minime saranno di poco al di sopra dello zero.

Previsioni meteo a Milano domenica 16 febbraio

Da domenica Arpa segnala in tutta la regione un "progressivo cedimento del promontorio anticiclonico per l'abbassamento di un'ampia perturbazione sul Nord Europa". Il risultato concreto sarà una giornata nuvolosa anche a Milano. Nelle prime ore del giorno sarà la foschia a farla da padrona, mentre nel pomeriggio potrà esserci qualche schiarita a spezzare il dominio delle nubi.