"Parliamo di meno e facciamo di più". Questo l'appello che il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha lanciato a se stesso e ai colleghi politici nel consueto punto sull'emergenza Coronavirus su Facebook: "La politica è chiamata a una grande prova di maturità, dobbiamo far vedere quanto valiamo in una situazione ovviamente complessa ma soprattutto incerta", ha detto il sindaco in un video messaggio sul social network. "È come se tutti noi stessimo imparando un po' di più giorno per giorno. Bisogna interpretare la realtà, ma rimanere rimanere fermi su alcune regole base. Per esempio: bisogna ascoltare tutti, ma non possiamo farci travolgere dall'emotività".

I semi annunci preventivi creano danni

La seconda regola enunciata da Conte è la seguente: "Le cose si fanno e poi si dicono. Il rischio di semi annunci preventivi è un grande rischio", ha detto il sindaco, che ha poi fatto due esempi: dopo la "notizia secondo cui si sta pensando di ridurre gli orari della distribuzione organizzata, dei supermercati", da questa mattina ci sono "code chilometriche fuori dai supermercati", ha detto Sala. Il secondo esempio è quello sulla polemica in merito alla possibilità di chiudere del tutto i trasporti pubblici: "Ieri c'è stata la visita del vice presidente della Croce rosse cinese, che si è stupito che il trasporto pubblico sia ancora attivo", ha detto Sala. "Qualcuno (e il riferimento è all'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, ndr) stamattina ha ripreso la questione ipotizzando una chiusura del trasporto. Provate a chiedere al professor Galli del Sacco cosa ne pensa di questa idea e come fronteggerebbe la mancanza di infermieri. Provate a pensare coloro che fanno le pulizie o stanno alla cassa dei supermercati come andrebbero al lavoro", ha però spiegato Sala, evidenziando alcune delle conseguenze che la chiusura del trasporto pubblico comporterebbe. "Non bisogna fare demagogia, ma bisogna fare le cose giuste – ha concluso Sala -. Bisogna andare avanti con molta attenzione, ma ripeto l'invito a me stesso e ai miei colleghi politici: parliamo di meno e facciamo di più".