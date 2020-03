in foto: L’allestimento dell’ospedale da campo a Cremona (Foto: Samaritan’s Pursue)

Domani, a metà mattina, i primi pazienti affetti da Coronavirus saranno ospitati nell'ospedale da campo allestito a Cremona dall'organizzazione non governativa Samaritan's Pursue, una ong cristiana evangelica statunitense. La struttura, la prima di questo tipo allestita in Italia, è stata montata davanti all'ospedale Maggiore di Cremona, una delle strutture maggiormente sotto pressione a causa del massiccio afflusso di pazienti affetti da Covid-19. Prima dell'apertura dell'ospedale da campo ci sarà una "dedication", ossia una sorta di cerimonia in cui il team leader dell'organizzazione umanitaria, Eric Timmens, dedicherà la struttura all'Italia e ringrazierà tutti coloro che hanno permesso alla Ong di poter aiutare la città di Cremona, una delle zone più colpite dall'emergenza che registra ad oggi oltre 2100 casi di contagio.

L'ospedale da campo è stato allestito in tre giorni: all'interno 68 posti

L'ospedale da campo della Samaritan's Pursue, ong specializzata negli scenari di guerra, è stato montato in pochi giorni e ha una capienza di 68 posti, 8 dei quali di terapia intensiva. Proprio la disponibilità dei posti letto in Rianimazione è una delle maggiori criticità che si stanno registrando in tutta la Lombardia, dove le persone ricoverate nelle varie terapie intensive regionali sono 1006 su 19.884 contagiati in totale (e purtroppo 2168 decessi). Il team della Ong che si occuperà della gestione dell'ospedale da campo in sinergia con lo staff dell'ospedale di Cremona è composto da 32 persone: sono arrivate in Italia due giorni fa, martedì 17 marzo, e in tre giorni dunque saranno già operativi.