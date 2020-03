in foto: Il volo arrivato dalla Cina (Ambasciata cinese via Twitter)

È atterrato all'aeroporto di Malpensa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 marzo, l'aereo con a bordo il secondo team di esperti cinesi e materiali sanitari partito dalla Cina. Si tratta del secondo contingente, dopo quello arrivato negli scorsi giorni a Roma. L'ambasciata cinese a Roma ha diffuso su Twitter le foto dell'atterraggio del volo: gli esperti cinesi, una volta a terra, hanno srotolato uno striscione con la scritta "Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino". Un messaggio di solidarietà e speranza per tutti gli italiani, accompagnato dall'hashtag "Forza Cina e Italia".

Nei prossimi giorni arriveranno 300 tra medici e infermieri

Ad accogliere i medici e gli esperti cinesi sono stati l'Ambasciatore Li Junhua, il Console generale Song Xuefeng oltre al vice presidente della Lombardia Fabrizio Sala e al sottosegretario Alan Christian Rizzi. Il volo della China Eastern, atterrato alle 16.40, trasportava pallet contenenti mascherine e altri materiali medici e dispositivi di protezione individuale, ma anche sette medici e tre infermieri e tecnici di rianimazione che fanno parte di un più vasto contingente di 300 professionisti che nei prossimi giorni raggiungeranno il nostro Paese dalla Cina, nazione che per prima si è trovata a fronteggiare il Covid-19 e dove ormai i contagi si sono ridotti quasi a zero e la battaglia contro il nemico invisibile può dirsi vinta. Non così purtroppo in Lombardia: nell'ultimo bollettino diffuso oggi dall'assessore al Welfare Giulio Gallera il numero dei contagiati è salito a 17.713 con 7.285 persone ricoverate in ospedale e 924 in terapia intensiva. Crescono anche i decessi, arrivati a 1.959, con un aumento di 319 vittime nelle ultime ventiquattro ore. "È una continua battaglia, i numeri crescono ma in maniera inferiore rispetto a ieri", ha detto Gallera. E la speranza è che gli esperti cinesi possano aiutare a vincerla.