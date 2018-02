Il cadavere di una giovane donna è stato trovato questa mattina nel proprio appartamento al civico 93 di via Brioschi, a Milano. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, anche se la polizia non esclude che possa trattarsi di omicidio. Sul luogo del presunto omicidio sono presenti gli agenti della questura di Milano e i colleghi della scientifica, alla ricerca di elementi utili per risolvere il caso. Secondo le prime informazioni, la posizione di un uomo – non il marito della donna come era emerso in un primo momento – è in questi momenti al vaglio degli investigatori.

La maledizione di via Brioschi.

Via Brioschi, alla periferia sud di Milano, è tristemente nota a Milano per un altro grave episodio di cronaca, avvenuto nel giugno del 2016. La mattina del 12 giugno una palazzina della via esplose a seguito di una fuga di gas, causando la morte di tre persone e il ferimento di altrettante. Si scoprì in seguito che a provocare lo scoppio era stato uno degli abitanti della palazzina, Giuseppe Pellicanò, poi condannato all'ergastolo per strage. Obiettivo dell'uomo l'ex compagna Micaela Masella, una delle tre vittime dell'esplosione assieme a una giovane coppia di fidanzati marchigiani che abitava accanto alla casa di Pellicanò, Chiara Magnamassa e Riccardo Maglianesi. Nello scoppio rimasero gravemente ferite anche le due bimbe piccole di Pellicanò e Masella: "Voleva sopprimere il proprio (intero) nucleo familiare ed era ben consapevole del pericolo a cui esponeva gli altri residenti del palazzo e terzi. Nonostante ciò ha deciso di agire", hanno scritto i giudici nelle motivazioni della condanna all'ergastolo dell'uomo.