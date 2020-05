in foto: Immagine di repertorio

L'aeroporto di Bergamo riapre ai voli con passeggeri. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha dato il via libera con effetto immediato alla riapertura dell’aeroporto di Orio al Serio.

Sacbo, la società che gestisce lo scalo aeroportuale, ha ricordato in una nota che, a seguito del decreto 112 del 12 marzo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’aeroporto di Bergamo è rimasto aperto al traffico garantendo i movimenti relativi ai voli sanitari, di emergenza e quelli di Stato, in aggiunta alla componente delle merci aeree e ai voli di posizionamento, con l’assistenza del personale della società di gestione Sacbo e Bis (BGY International Services) e il supporto della torre di controllo e degli enti di Stato. È la prima riapertura al traffico aereo in Lombardia nella fase 2 dell'emergenza coronavirus.

Poco prima della metà di marzo, con l'entrata in vigore dei decreti che limitavano gli spostamenti dentro e fuori dal territorio regionale, gli aeroporti lombardi avevano chiuso o limitato fortemente il traffico passeggeri. Chiuso l'aeroporto di Linate, ridotta al solo terminal 2 l'operatività di Malpensa. Bergamo ha continuato a lavorare per ricevere i voli che negli ultimi due mesi hanno portato in Lombardia delegazioni straniere con personale sanitario e aiuti, medici e infermieri delle task force nazionali, politici e rappresentanti delle istituzioni.