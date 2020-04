Diciannove medici e infermieri norvegesi sono atterrati nella serata di mercoledì all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio. Sono specialisti che prenderanno servizio all'Ospedale ‘Bolognini' di Seriate. L'équipe inviata dal paese scandinavo si aggiunge a quelle già arrivate da Stati Uniti, Russia, Cuba, Albania, Romania e tutte già al lavoro per aiutare i sanitari lombardi ad affrontare l'emergenza coronavirus.

Bergamo, arrivati 19 medici e infermieri dalla Norvegia

A dar loro il benvenuto all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio c'erano gli assessori regionali Claudia Maria Terzi e Lara Magoni, oltre al sottosegretario ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi. "Si tratta di un attestato di amicizia che rinsalda la stima reciproca e che arriva in un momento di grande bisogno" – hanno sottolineato gli esponenti della giunta lombarda all'arrivo dei medici -. Un aiuto vero, accompagnato dall'invio di materiali di supporto che in un momento difficile come questo risultano altrettanto preziosi".

L'équipe scandinava è già al lavoro a Seriate

Il volo arrivato dalla Norvegia trasporta infatti 21 bancali di aiuti che saranno portati nella struttura ospedaliera. Dopo l'atterraggio, due pullman hanno trasportato il team direttamente a Seriate, per un primo briefing in ospedale. "Questo segno di vicinanza – hanno quindi sottolineato Terzi, Magoni e Rizzi – testimonia quanto la Lombardia sia amata nel mondo, a tutte le latitudini e longitudini. E quanto i rapporti internazionali intessuti dalla nostra Regione siano genuini. Alla Norvegia, come ai tanti Paesi amici che sono già venuti in nostro soccorso, non possiamo che dire grazie, la Lombardia non dimentica mai".