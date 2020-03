Adesso è ufficiale: chiude l'aeroporto di Milano Linate. La decisione è stata comunicata da Sea, la società che gestisce gli scali di Linate e Malpensa, dopo il decreto emanato oggi dal ministero dei Trasporti "per razionalizzare il servizio di trasporto aereo in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale e per contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus". L'aeroporto di Linate, il city airport milanese, resterà temporaneamente chiuso, almeno fino al 25 marzo: saranno garantiti e operati solo i voli di emergenza sanitaria e/o per il trasporto organi. Il traffico passeggeri, sia per l'aviazione generale sia per quella commerciale, sarà concentrato almeno in un primo momento sul Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa, il solo che rimarrà operativo.

Traffico passeggeri e cargo concentrato sul Terminal 2 di Malpensa

La decisione era nell'aria ed era già stata anticipata nel pomeriggio da Fanpage.it. In una nota la Sea ha spiegato i motivi che hanno portato alla chiusura di Linate: la pista inadeguata per gli aeromobili utilizzati per il lungo raggio, l'impossibilità di servire destinazioni extra-UE e di operare con aeromobili a doppio corridoio e soprattutto il fatto che l'aeroporto di Malpensa, grazie alle infrastrutture di cui dispone, è l’unico scalo in grado di garantire l’operatività dei voli cargo, che restano strategici anche in questa fase di gestione dell’emergenza. Malpensa dunque è apparsa la scelta più ponderata, secondo la Sea, "in considerazione della possibilità di servire ogni tipologia di aeromobile e di destinazione e della possibilità di riattivazione per moduli delle infrastrutture". Spòp nella fase di ripresa dopo l'emergenza si prevede la progressiva e flessibile riattivazione sia del Terminal 1 di Malpensa, sia dell'aeroporto di Linate: una riattivazione che avverrà in funzione della riprogrammazione dei voli, i cui volumi non sono però ancora programmabili.