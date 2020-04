Bergamo è una delle città più colpite dal Coronavirus: le immagini delle bare trasportate dai camion dell'esercito resteranno le più forti e indelebili di questa emergenza Coronavirus, mentre secondo i dati Istat sulla mortalità nei primi 21 giorni del mese di marzo, periodo di massima espansione dell’epidemia di Covid-19, nella Bergamasca l’aumento dei decessi è stato del 518,40 per cento. Eppure, oggi a Bergamo tante, troppo persone erano per strada, in barba a tutti i divieti e le misure di contenimento dei contagi. A lanciare la dura accusa, con un appello a tutti i cittadini, è stato il sindaco Giorgio Gori.

Il sindaco: Non si può dire che il peggio è passato

"Mi arrivano segnalazioni stamattina di tante persone in giro, più di quelle che dovrebbero esserci sia a piedi sia in auto nella nostra città – ha detto il primo cittadino in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook -. Non va bene, perché non ci sono ancora le condizioni per allentare la presa o dire che il peggio è passato. Abbiamo notizie più confortanti dagli ospedali (anche nella Bergamasca la pressione nei pronto soccorso si è ridotta, ndr), ma dobbiamo continuare a mantenere gli impegni che ognuno ha tenuto in queste settimane: continuiamo a restare a casa, evitiamo di andare in giro senza motivo ed evitiamo di andare a fare la spesa tutti i giorni".

Appello agli anziani: Non uscite, rivolgetevi a famigliari o ai volontari

Proprio sul tema della spesa, da molti interpretata come una possibilità per uscire di casa e aggirare così i divieti imposti dal governo, Gori ha dedicato parte del proprio discorso: "Vedo uscire dai supermercati persone con la sporta con dentro tre cosette. Non va bene, se dovete fare la spesa fatene una importante che vi basti per una settimana". E infine il sindaco di Bergamo si è rivolto in particolar modo agli anziani: "Sapete che questo virus contagia tutti ma è più pericoloso per voi. Chi ha la fortuna di avere dei famigliari che possono fare la spesa per loro li mandi, chi invece vive da solo telefoni al nostro numero 342.0099675 perché abbiamo 750 volontari in città pronti a venire a darvi una mano, prendere un ordine e andare a farvi la spesa. Ieri – ha concluso il sindaco – la polizia locale ha dovuto fare 11 contravvenzioni per persone che erano in giro senza giustificato motivo, vorrei che finisse questa cosa. Fino a che non ci dicono che possiamo uscire e il pericolo è passato manteniamo l'impegno e restiamo a casa".