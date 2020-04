in foto: Decine di bare nella chiesa di Seriate (Foto LaPresse)

Nei primi 21 giorni di marzo i decessi nelle città e nelle province della Lombardia sono aumentati in modo tragico rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: raddoppiati, triplicati, in alcuni casi aumentati di sei volte. È l'effetto dell'epidemia di coronavirus fotografato dai dati Istat sulla mortalità in Italia. Per i territori lombardi i numeri rappresentano un'ecatombe.

Coronavirus, in Lombardia a marzo decessi più che raddoppiati: Bergamo +618%

Il bilancio peggiore è quello della provincia di Bergamo che passa dai 201 morti dei primi ventuno giorni di marzo 2019 ai 1243 di quest'anno. Nella Bergamasca l'aumento dei decessi è del 618,41 per cento. Tragico anche il quadro nella Provincia di Brescia con 466 decessi contro i 1345 di un anno fa, un incremento del 288,63 per cento. Nella Città metropolitana di Milano sono morte 2176 persone contro le 1537 con una crescita del 141,57 per cento. Nella Provincia di Lodi, la prima colpita dall'epidemia, sono scomparse 120 persone contro le 416 di un anno prima, il 346,67 per cento in più. Forti aumenti della mortalità anche nella Provincia di Pavia, da 180 a 428, incremento del 237,78 per cento, e in quella di Cremona, che passa da 182 e 700 morti crescendo del 384,62 per cento.

Rispetto al 2019 morti aumentate in tutte le province

La maggiore mortalità, che supera i calcoli dei deceduti per covid-19 stilati dalle autorità sanitarie, come già denunciato da molti sindaci lombardi e soprattutto della provincia di Bergamo, tocca tutte le aree della regione, pur con differenze. In Provincia di Varese i decessi sono passati da 54 a 85 con un aumento del 157,41 per cento. In provincia di Monza-Brianza il bilancio passa da 136 a 264 (più 194,12 per cento), in provincia di Como da 15 a 21 (più 149 per cento), in quella di Sondrio da 24 a 44 (più 162,96 per cento), in quella di Lecco da 75 a 141 (più 188 per cento) e in quella di Mantova da 79 a 317 (più 177,09 per cento)

Il dato dei capoluoghi del Nord

I morti non aumentano solo in Lombardia: sono 21 i capoluoghi del Nord dove si registra un aumento complessivo della mortalità del 60,57 per cento rispetto alle prime tre settimane di marzo del 2019. Le punte si registrano ancora a Bergamo con più 294,1 per cento (da 101 a 398 morti), Piacenza più 272 per cento (da 75 a 279 morti), Pesaro più 184,8 per cento (da 66 a 188 morti). Nel comune di Milano la mortalità è salita solo del 17,4 per cento (da 885 a 1039 morti). Basso anche l'aumento nel comune di Lodi più 18,8 per cento (da 32 a 38 morti).