in foto: La coda per entrare all’Apple piazza Liberty di Milano (Foto M. Paretti)

È il giorno X: alle 17 di oggi apre al pubblico l'Apple piazza Liberty, il primo flaghship store della Mela a Milano. Nonostante non siano previsti sconti particolari, ma solo presumibilmente la consegna di qualche gadget, molti appassionati dei prodotti realizzati dall'azienda di Cupertino si sono messi in fila fin dall'alba di oggi per poter essere i primi a varcare l'ingresso della struttura progettata dall'archistar Norman Foster. La coda è composta soprattutto da ragazzi: studenti liceali e universitari che, liberi dalla scuola e dagli esami (le sessioni estive sono ormai concluse quasi ovunque), hanno deciso di investire le calde ore di questa giornata per poter vedere e toccare con mano il nuovo store, rinfrescati in parte dagli spruzzi della fontana che sovrasta l'ingresso. La piazza è blindata, in termini di sicurezza: sono stati istituiti varchi agli ingressi per regolare l'afflusso delle persone. Non solo appassionati, comunque: a Milano oggi è arrivato anche lo stato maggiore della Apple. Tra i presenti anche il vice presidente del settore Retail di Apple Angela Ahrendts, che in una nota aveva affermato: "Non c'è miglior esempio della nostra visione degli Apple store come moderni luoghi di ritrovo di Apple piazza Liberty. In una città con una storia così ricca di arte, divertimento e creatività, è un onore creare uno spazio dove chiunque può sentirsi ispirato per imparare, creare e connettersi con i suoi vicini".

L'apertura ufficiale dell'Apple store segnerà uno spartiacque nella fruizione di una piazzetta che finora, nonostante la bellezza architettonica rivendicata da qualche nostalgico del passato (e critico nei confronti della nuova creatura), era più che altro un anonimo luogo di passaggio alle spalle di corso Vittorio Emanuele II. Da oggi pomeriggio invece promette di diventare un luogo vivo, una vera e propria piazza in senso lato, con un ricco programma di eventi che saranno organizzati sia all'interno dello store, che si sviluppa sottoterra negli spazi dell'ex cinema multisala Apollo, sia nell'anfiteatro ricavato dai gradoni che conducono verso l'ingresso.