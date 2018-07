in foto: L’ingresso dell’Apple store di piazza Liberty (Foto Marco Paretti)

Svelato finalmente il nuovo Apple store in piazza Liberty a Milano, chiamato semplicemente Apple piazza Liberty. In attesa dell'apertura al pubblico, fissata per giovedì 26 luglio alle 17, i giornalisti hanno potuto ammirare il nuovo negozio – primo a Milano città e 17esimo in Italia – dell'azienda di Cupertino. L'Apple piazza Liberty è stato progettato dallo studio dell'archistar Norman Foster. I rendering erano già stati diffusi, ma il colpo d'occhio che si può ammirare in piazza Liberty, a due passi dal Duomo e alle spalle di corso Vittorio Emanuele II, è sicuramente notevole: una cascata di vetro serve come ingresso allo store e fa anche da fondale per un anfiteatro all'aperto, scavato nel ventre di piazza Liberty. La pietra utilizzata per la pavimentazione è la Beola Grigia, usata in tutta la città. A completare il colpo d'occhio 14 alberi di Gleditsia a foglie dorate. L'anfiteatro sarà aperto 24 ore su 24 e, a partire dal 26 luglio, ospiterà diversi eventi gratuiti. Il pubblico potrà trovare spazio sui gradoni che conducono fino al negozio vero e proprio, che si trova sotto il livello stradale ed è stato ricavato negli spazi che ospitavano il cinema multisala Apollo.

"Non c'è miglior esempio della nostra visione degli Apple store come moderni luoghi di ritrovo di Apple piazza Liberty – ha affermato il vice presidente del settore Retail di Apple Angela Ahrendts nel comunicato ufficiale – In una città con una storia così ricca di arte, divertimento e creatività, è un onore creare uno spazio dove chiunque può sentirsi ispirato per imparare, creare e connettersi con i suoi vicini". "Abbiamo unito due elementi fondamentali della piazza italiana, l'acqua e la pietra, aggiungendo un portale di vetro che crea un'esperienza multi-sensoriale dal momento che i clienti entrano nel negozio attraverso una cascata che sembra avvolgerli", ha spiegato Jony Ive, chief design officer di Apple. All'interno dello store i clienti troveranno ad attenderli 230 addetti, molti dei quali arrivano a Milano dagli store Apple di tutto il mondo.