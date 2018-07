in foto: L’Apple store di Milano come appare in questi giorni

Dopo indiscrezioni e smentite, è stata resa nota la data ufficiale di apertura dell'Apple store in piazza Liberty, a Milano. Il primo negozio della Mela nel capoluogo lombardo – il nome ufficiale sarà Apple piazza Liberty – aprirà al pubblico il 26 luglio, alle 17. Da questa mattina la data campeggia sull'involucro che protegge il cantiere (ormai ultimato) di piazza Liberty dagli occhi indiscreti dei curiosi: occhi che tra pochi giorni potranno ammirare la "creatura" progettata da sir Norman Foster. Una creatura che si preannuncia spettacolare, almeno a giudicare dai rendering trapelati finora: due parallelepipedi in vetro con cascate d'acqua durante il giorno e schermi durante la sera sormonteranno l'ingresso del negozio, che si svilupperà sottoterra, negli spazi prima occupati dal cinema Apollo.

Al centro della piazza sarà ricavata una nuova arena civica, una sorta di teatro con gradinate nel quale Apple organizzerà eventi, incontri, concerti aperti alla cittadinanza. Si inizierà proprio a partire dal 26 luglio: dal 20 luglio sul sito www.apple.com/it/today ci si potrà iscrivere a una serie di programmi gratuiti che animeranno Apple Piazza Liberty ogni giorno. Tra queste iniziative ci saranno anche degli eventi con i talenti creativi che hanno creato nuovi lavori per l'apertura dello store: foto, video, illustrazioni e musica. Si tratta di 21 artisti locali (designer, fotografi, videomaker e musicisti) che hanno risposto in modo personale alla domanda: "Cosa farai domani, Milano?". Le loro risposte già a partire da oggi animano le lettere che campeggiano sulla copertura dello store: i loro lavori si potranno in seguito esplorare nel dettaglio sul sito www.apple.com/it/retail/piazzaliberty.