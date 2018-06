C'è una prima indiscrezione sulla data di apertura del primo Apple store di Milano. Dall'azienda di Cupertino sarebbe trapelata una possibile data per l'inaugurazione del cubo che sorgerà al centro di piazzetta Liberty, alle spalle di corso Vittorio Emanuele II e a pochi passi dal Duomo. Quello che sarà il diciassettesimo negozio ufficiale della Mela in Italia sarà però diverso da tutti gli altri: il progetto di sir Norman Foster si preannuncia spettacolare, almeno a giudicare dai rendering. Due parallelepipedi in vetro con cascate d'acqua durante il giorno e schermi durante la sera sormonteranno l'ingresso del negozio, che si svilupperà sottoterra, negli spazi prima occupati dal cinema Apollo. Alla cittadinanza Apple donerà un nuovo spazio per eventi, incontri, concerti: una nuova arena civica, costituita dalle gradinate che scenderanno verso il ventre di piazzetta Liberty. Il negozio doveva essere pronto per la fine del 2017: poi l'apertura è slittata per la scoperta di amianto nelle pareti e nelle tubature. Adesso però sembra tutto pronto: secondo il "Corriere della sera", l'inaugurazione è prevista per mercoledì 18 luglio. Non c'è ancora nessuna certezza: la data sarebbe stata scelta appositamente in mezzo alla settimana per fare una sorta di "prova generale" in vista del weekend, quando l'afflusso di clienti si preannuncia molto più copioso.