Le previsioni meteo indicano neve in arrivo a Milano a partire dalla mezzanotte di mercoledì 30 gennaio. La protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un'allerta di codice giallo (che riguarda non solo il Milanese, ma la gran parte della Lombardia) e il Comune di Milano è pronto a correre ai ripari per fronteggiare l’ondata di freddo prevista in quelli che, secondo la tradizione, sono i "giorni della merla", i più freddi dell'anno (anche se per la scienza non è così). Palazzo Marino in una nota ha annunciato che a partire dalla mezzanotte, sarà attivato il Centro operativo comunale (Coc) che si trova in via Drago, nella centrale operativa della protezione civile. Da lì la situazione verrà monitorata 24 ore su 24. Al monitoraggio partecipano le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza e Polizia Locale.

Mezzi spargisale pronti in diverse strade della città

Allertate anche le società Amsa e Atm, pronte a intervenire in caso di accumuli di neve in strada. Amsa nella notte posizionerà i mezzi spargisale in vari punti della città: se nevicherà spargerà sale sulle strade e nei punti più critici. Anche gli amministratori di condominio, i portinai e i proprietari delle abitazioni devono dare il loro contributo per fronteggiare l'emergenza neve: lo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli stabili privati è infatti di competenza degli stessi proprietari, mentre portinai e amministratori di condominio devono provvedere a far spargere il sale davanti ai portoni. Nella nota il Comune raccomanda di limitare, per quanto possibile, l’uso delle auto e di preferire l’utilizzo di mezzi pubblici per gli spostamenti in città: domani, mercoledì 30 gennaio, a Milano sarà tra l'altro in vigore il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti. inclusi Diesel Euro 4.