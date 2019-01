Blocco delle auto a partire da domani a Milano dove per ben otto giorni consecutivi i livelli di polveri sottili nell'aria hanno superato i limiti consentiti dal protocollo Aria di Arpa: dal 21 al 29 gennaio infatti il rilevatore ha registrato più di 50 microgrammi per metro cubo, situazione arrivata al culmine il 28 gennaio quando il livello di Pm10 ha raggiunto i 51.9. A non poter circolare sono le auto diesel, compresa la classe 4, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, compresi i giorni festivi, e i veicoli trasporto merci a gasolio, classe 3 compresa, dalle 8.30 alle 12.30. Si ricorda poi l'obbligo spegnimento motori in sosta.

Monito anche per l'utilizzo dei riscaldamenti: la temperatura all'interno delle abitazioni non deve superare i 19 gradi. Vietati poi falò, barbecue, fuochi d'artificio, sistemi di riscaldamento a legna e stufe di classe energetica inferiore alle 3 stelle. Il blocco rientrerà solo quando i livelli di Pm10 resteranno sotto i 50 microgrammi per metro cubo per due giorni consecutivi. Coinvolte anche altre città della Lombardia che hanno firmato e condiviso il protocollo di Arpa come Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello, Corsico, Legnano, San Donato, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Canegrate, Pero.