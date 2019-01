Le previsioni meteo di inizio settimana a quanto pare non si sono sbagliate: a partire dalla mezzanotte di mercoledì 30 gennaio è prevista neve a Milano e in buona parte della Lombardia. Lo ha confermato la protezione civile regionale che ha diramato nella giornata odierna un'allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria) per neve che riguarda l'area milanese e quasi tutta la regione. A salvarsi dalle nevicate, secondo quanto riportato nel bollettino, saranno infatti solo l'alta pianura bresciana, la bassa pianura bresciana-cremonese e la pianura mantovana. In tutte le altre aree della Lombardia, dalle Alpi all'Appenino Pavese passando per le zone pianeggianti, nelle prime sei ore di domani sono previste deboli nevicate che diventeranno più diffuse nella mattinata, tra le ore 6 e mezzogiorno. La protezione civile sottolinea che "anche se i quantitativi di neve prevista al suolo saranno contenuti, ad oggi non si può escludere la possibile formazione di ghiaccio" sia nella giornata di domani sia nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio.

Da giovedì sera un nuovo peggioramento

A portare la neve a Milano e in Lombardia sarà l'ingresso di una veloce perturbazione fredda proveniente dalla Francia. Sono previsti anche accumuli: tra i tre e cinque centimetri sulle zone di pianura occidentali e in special modo nella zona della Lomellina e del Pavese. Nella seconda parte del giorno le nevicate si attenueranno sulla pianura e sui settori Alpini e Prealpini centro-occidentali, mentre continuerà a nevicare in maniera intensa sull'Appennino Pavese e sulla fascia collinare limitrofa, dove la coltre di neve su strade, case e auto potrebbe superare i dieci centimetri. Nella pianura orientale le precipitazioni saranno a carattere di pioggia o pioggia mista a neve. La neve concederà una tregua in serata su tutte le zone occidentali: le precipitazioni continueranno sulla pianura orientale (con pioggia mista a neve) e sui settori alpini-prealpini orientali. Giovedì 31 gennaio il tempo migliora leggermente e fino al pomeriggio non sono previste precipitazioni: ma dalla sera è atteso un nuovo peggioramento su tutta la Lombardia.