in foto: Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta la donna di 50 anni che stamattina è stata investita alle 6.50 circa a Villa Guardia, in provincia di Como, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Soccorsa in codice rosso dagli operatori del 118, era stata portata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di Como dove è morta poco dopo in seguito ai numerosi traumi subiti. La conducente dell'auto che l'ha colpita si era immediatamente fermata per prestare soccorso, ma nemmeno la prontezza dei sanitari è riuscita a evitare l'epilogo peggiore. Dopo l'impatto infatti la donna era stata sbalzata sull'asfalto a diversi metri di distanza riportando le gravi ferite. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Cantù.

Grave il ciclista investito a Ossona

Sempre questa mattina un altro incidente ha visto invece un ciclista di 42 anni investito da un'auto a Ossona, nel Milanese. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Nino Bixio poco prima delle 8. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'auto sarebbe fuggito senza prestare soccorso. È stato un altro automobilista a vedere l'uomo a terra e chiamare i soccorsi. Il ciclista è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Magenta, dove è stato ricoverato con un grave trauma cranico e in coma prima di essere trasferito – come apprende Fanpage.it – all'ospedale San Paolo di Milano. La sue condizioni risultano gravissime e la sua prognosi rimane riservata.