Un gravissimo incidente stradale è avvenuto all’alba a Villa Guardia, in provincia di Como. Una donna di 50 anni è stata travolta da un'automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali ed è stata sbalzata a diversi metri di distanza. La violenza dell'impatto ha fatto subito temere il peggio per la vittima. Le due condizioni sono gravissime.

Villa Guardia: donna investita sulle strisce pedonali, è in fin di vita

L'allarme è scattato alle 6.50 di oggi, venerdì 20 dicembre, in via Varesina all'altezza del negozio di abbigliamento Mercatopoli. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La 50enne è stata soccorsa in arresto cardiocircolatorio e trasferita all'ospedale S. Anna di Como, dove è ricoverata in condizioni disperate con un grave politrauma. Allertati anche i carabinieri di Cantù, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ciclista investito a Ossona, è grave

Un ciclista di 42 anni è stato investito da un'auto a Ossona, nel Milanese. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Nino Bixio poco prima delle 8. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'auto sarebbe fuggito senza prestare soccorso. È stato un altro automobilista a vedere l'uomo a terra e chiamare i soccorsi. Il ciclista è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Magenta, dove è ricoverato con un grave trauma cranico e in coma.