Ha travolto un ciclista ed è fuggito, lasciandolo in fin di vita sul ciglio della strada. È caccia al pirata della strada a Ossona, nel Milanese, dopo che un uomo di 42 anni è stato trovato privo di sensi al lato della carreggiata in via Nino Bixio, poco prima delle 8 di questa mattina. È stato un altro automobilista a vedere l'uomo riverso a terra e chiamare il 118. Sul posto sono arrivati due equipaggi di Areu. Il ciclista, che sarebbe un cittadino straniero di origine africana, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Magenta, dove è ricoverato con un grave trauma cranico ed è in coma. I vigili urbani di Casorezzo indagano sull'accaduto e sono sulle tracce del conducente che non si è fermato e ora rischia di essere accusato di omissione di soccorso e fuga.

Grave incidente a Villa Guardia: donna di 50 anni investita sulle strisce

Nella mattinata di oggi, venerdì 20 dicembre, un altro investimento dalle conseguenze molto gravi è avvenuto in provincia di Como, a Villa Guardia. Una donna di 50 anni è stata travolta da un'automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali e sbalzata a diversi metri di distanza, riportando traumi molti gravi. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La 50enne è stata soccorsa in arresto cardiocircolatorio e trasferita all'ospedale S. Anna di Como, dove è ricoverata in condizioni disperate. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Cantù.