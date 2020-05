Il sindaco di Milano Beppe Sala, nel suo video messaggio quotidiano ai cittadini, condanna fermamente il party improvvisato in strada l'altro ieri, domenica 3 maggio, ultimo giorno di quarantena e lockdown, in via Nino Bixio. Il video ha mandato in collera sia il primo che tutti i cittadini di Milano. "Ai due dj dico che la via non è vostra, la città non è vostra", ha tuonato Sala che annuncia di aver "mandato un controllo ed è partita la diffida", avvisando però che "la prossima volta non sarà una diffida".

Il richiamo del sindaco: Usiamo la testa, non siete sul set di Grease

Il sindaco di Milano si rivolge poi ai ragazzi e alle ragazze presenti alla festa improvvisata: "Usiamo la testa, non siete sul set di Grease o La La Land. Mi sono arrivate una quantità incredibile di segnalazioni rispetto questa scena, definita ignobile", ha proseguito Sala, ricordando comunque a tutti che, nonostante sia stata "profondamente sbagliata, non è il momento di dividerci tra buoni e cattivi". Il sindaco milanese invita tutti a "essere responsabili", poiché "siamo entrati insieme in questa crisi e dobbiamo uscirne insieme con buonsenso, consapevolezza e comportamenti corretti".

La battuta e lo stile milanese: Ruspe e lanciafiamme li hanno presi Salvini e De Luca

Sala si concede poi una battuta per definire lo stile della città e di chi la abita mantenuto durante tutta la fase 1, come testimoniano anche i dati della prefettura che vogliono solo il 3 per cento dei cittadini di Milano e provincia ad essere stati sanzionati dai controlli di polizia: "Le ruspe e i lanciafiamme sono finiti", ha detto Sala, "li hanno presi tutti Salvini e De Luca. Quindi la via è quella della collaborazione, ed è la via milanese". Il sindaco si è poi congedato ricordando che "siamo Milano e possiamo uscirne bene".

Il party in Nino Bixio in un video circolato sul web

Il party in questione è andato in scena in via Nino Bixio, in zona Porta Venezia, domenica 3 maggio. Una vera e propria festa in strada con tanto di musica ballata da numerose persone. La scena è stata immortalata da più cellulari dei passanti che si sono fermati a riprendere quanto stava accadendo. Ferma la condanna del sindaco di Milano e di molti altri cittadini che si sono interrogati sul perché fosse necessario occupare il suolo pubblico nonostante i divieti ancora vigenti.