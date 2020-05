Una vera e propria festa in strada a Milano in zona Porta Venezia con tanto di musica e di numerose persone che hanno iniziato a ballare trascinati dalle note musicali. La scena è stata immortalata da più cellulari dei passanti che si sono fermati a riprendere quanto stava accadendo: teatro del piccolo party via Nino Bixio, stradina in zona Porta Venezia a Milano dove alcuni ragazzi si sono ritrovati per ballare guidati da una musica che proveniva dal primo piano di un'abitazione posta proprio nella medesima strada.

La scena ripresa e diffusa sui social: e scoppia la polemica

Non è chiaro se sia trattato di una festa improvvisata o di un incontro organizzato o come spesso accade di un flash mob, di fatto qualunque fosse il motivo si tratta di una festa che probabilmente viola le norme previste dai decreti del governo. I ragazzi che ballano trascinati dalla musica indossano le mascherine e quasi tutti sembrano rispettare la distanza di sicurezza interpersonale richiesta. Il filmato è stato condiviso su diverse piattaforme social e in poco tempo è diventato di dominio pubblico suscitando numerose polemiche, anche e soprattutto per il fatto che oggi sia il primo giorno della Fase 2, quella in cui per la prima volta c'è stato un allentamento delle misure di sicurezza che dovrebbe chiamare per questo a un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini. Ma c'è anche chi tenta di comprendere la voglia di uscire e festeggiare dei più giovani, ormai da settimane costretti in casa e privi di qualsiasi relazione sociale: "Non fanno nulla di male, io li capisco – scrive un utente su Facebook – e rispettano le norme richieste".