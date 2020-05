Bus e metro regolari, traffico in aumento per le strade della città e qualche coda in accesso alla stazione Centrale per i treni in partenza verso il Sud. Milano si presenta così nel primo giorno della Fase 2, quello della prima ripartenza con l'apertura di alcune aziende e la possibilità di spostarsi per far visita ai propri casi. La città si muove ma con cautela così come dimostrano anche le immagini di Fanpage.it che questa mattina ha monitorato la situazione nelle cosiddette ore di punta, quelle dell'entrata al lavoro e degli spostamenti obbligatori: le auto in giro sono aumentate rispetto agli scorsi giorni ma il traffico è stato piuttosto regolare e non si sono registrate code per l'intera mattinata. A monitorare la situazione gli agenti della polizia locale che hanno vigilato sugli incroci e sulle strade di maggiore percorrenza anche in entrata e in uscita dalla città.

Alcuni bus hanno saltato le fermate perchè pieni

Sotto controllo anche la situazione trasporti pubblici, come spiegato dal sindaco di Milano Beppe Sala che nel suo quotidiano messaggio, questa volta registrato proprio dalla sala di controllo di Atm ha fatto sapere non ci sono stati momenti critici e che metro, tram e bus hanno viaggiato con regolarità. Alcuni autobus hanno dovuto saltare alcune fermate, pratica annunciata ieri in una nota, perché era stata raggiunta la capienza massima dei passeggeri e in un caso un treno metropolitana ha dovuto stoppare la propria corsa perché un passeggero non era dotato di mascherina. Per questo il sindaco di Milano ha voluto ringraziare i milanesi per la buona volontà dimostrata nel rispettare le regole e le indicazioni.

Nella stazione di Milano Cadorna in alcuni momento si è registrato un maggiore afflusso di persone in arrivo dalle vicine province ma tutti hanno rispettato le norme di sicurezza mantenendo le distanze di sicurezza e indossando i dispositivi di protezione richiesti come mascherine e guanti. Stando a quanto comunicato dall'assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, Claudia Terzi, la media dei viaggiatori è del 25% rispetto alla media di un giorno feriale in tempo di normalità, mentre durante l'ora di punta alcuni treni hanno raggiunto il 30% di riempimento.

Sul primo treno per Napoli 192 passeggeri

Qualche coda invece si è avuta in stazione Centrale a Milano dove sono state numerose le persone in partenza per raggiungere il sud Italia: nessun assembramento però ma code regolari e ben gestite. I controlli sono stati effettuati come da prassi da parte delle forze dell'ordine.