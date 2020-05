Da oggi, lunedì 4 maggio, anche Milano e la Lombardia entrano nella Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Con la riapertura di diverse attività produttive sulla base del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 26 aprile scorso e la contestuale apertura anche di alcune attività commerciali e professionali che finora in Lombardia non erano consentite per via dell'emergenza sanitaria, come ad esempio le librerie e gli studi professionali, saranno circa 900mila secondo le stime le persone che torneranno a lavorare e a muoversi nella regione più colpita dal virus. Oltre al Dpcm del 26 aprile, in Lombardia faranno fede le ordinanze regionali n. 537 e n. 538 del 30 aprile firmate dal presidente della regione Attilio Fontana, che dispongono specifiche norme in vigore: tra queste la più importante riguarda l'obbligo di utilizzare sempre mascherine oppure foulard e sciarpe per coprirsi naso e bocca quando si esce di casa. La mascherine non sono obbligatorie solo per i bimbi fino a sei anni di età e per i disabili.

Ulteriori disposizioni specifiche per il commercio in Lombardia

Per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio che riaprono a partire da oggi (vedere l'elenco più avanti), è consentito l'accesso a un solo componente per nucleo familiare, tranne che in caso di presenza di minori, disabili o anziani. Si raccomanda inoltre la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso: chi avrà più di 37,5 gradi non potrà entrare. Aprono i mercati scoperti di generi alimentari (la sperimentazione era già partita dal 29 aprile), a patto che vengano fatte rispettare dai comuni competenti determinate misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza. Possono aprire, alle medesime condizioni, anche le fiere, mentre restano sospese le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti e le sagre. Potranno aprire anche i mercati coperti per la vendita di tutti i prodotti delle categorie merceologiche consentite, a condizione che i varchi di accesso e uscita siano separati e che vengano rispettate le norme di distanziamento sociale e di sicurezza generali previste per i mercati scoperti.

Bloccate le slot machine: sì alla toelettatura degli animali

In Lombardia possono proseguire la propria attività gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (attività con codice Ateco 55.90.20) ed è consentita la toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio avvenga per appuntamento e senza il contatto diretto tra le persone, nella modalità "consegna animale – toelettatura – ritiro animale". I concessionari di slot machine dovranno bloccarle e gli esercenti dovranno disattivare monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, per impedire la

permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.

Trasporti pubblici, auto e mezzi privati

Su tutti i mezzi pubblici in Lombardia, nelle stazioni e nelle fermate, sarà obbligatorio indossare guanti e mascherine, nonché rispettare il distanziamento di un metro tra un passeggero e l'altro ed evitare assembramenti. Per rispettare queste norme la capacità dei mezzi pubblici sarà fortemente ridotta, pari a un quarto di quella pre-emergenza. Su alcuni mezzi e in alcune stazioni sono stati studiati sistemi per facilitare i passeggeri. Il rispetto delle norme in sostanza però è lasciato al buon senso di ciascun viaggiatore. A Milano i tornelli della metro verranno bloccati automaticamente al raggiungimento della massima capienza sulle banchine. Sui mezzi pubblici saranno diffusi annunci sonori per invitare al rispetto delle regole, e i mezzi al completo potranno saltare le fermate. A Milano il sindaco Beppe Sala ha firmato un'ordinanza con la quale prolunga la sospensione di Area B e Area C fino al 31 maggio, prolunga fino alla stessa data il parcheggio gratis sulle strisce blu e gialle e consente a tutti i mezzi la circolazione nelle Zone a traffico limitato e nelle corsie e strade riservate al trasporto pubblico. Contestualmente il Comune sta lavorando alla realizzazione di 25 chilometri di piste ciclabili "leggere", cioè disegnate sull'asfalto, per favorire la mobilità sostenibile con bici o altri mezzi.

Parchi e aree verdi

Da oggi, lunedì 4 maggio, nella Regione aprono parchi e aree verdi, anche recintate, che erano stati chiusi nel pieno dell'emergenza coronavirus. L'apertura è soggetta alla decisione dei singoli comuni: il Parco di Monza ad esempio rimarrà ancora chiuso per decisione del sindaco, mentre a Milano aprono tutti i parchi e le aree verdi. All'interno dei parchi si dovranno evitare assembramenti: non si potrà organizzare feste e svolgere attività ludiche, saranno chiuse le aree giochi per i bimbi mentre si potrà correre e svolgere l'attività sportiva consentita e ci si potrà sedere sulle panchine mantenendo sempre la distanza di sicurezza.

Attività sportiva e passeggiate

Per quanto riguarda l'attività sportiva, anche in Lombardia cade il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per più di 200 metri. Si potrà raggiungere la sede dell'allenamento anche a bordo della propria auto: è consentita anche la pesca sportiva. L'attività motoria consentita può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Resta il nodo delle passeggiate: sul sito della Regione sono ricomprese tra le attività motorie consentite, ma tra le Faq governative le passeggiate sono ammesse "solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato" da comprovati motivi di necessità. Per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, Cip e dalle rispettive federazioni, sono consentiti gli allenamenti a porte chiuse e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Gli spostamenti consentiti all'interno della regione

In aggiunta agli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, da oggi anche in Lombardia è possibile recarsi in visita dai congiunti. Le ultime Faq governative hanno chiarito che si tratta di "coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)". Le visite ai congiunti sono previste solo all'interno della Lombardia, sempre evitando assembramenti anche all’interno delle case, mantenendo il distanziamento di sicurezza di un metro e utilizzando mascherine o altre protezioni. I trasferimenti all'infuori della regione restano vietati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute oppure per assoluta urgenza. Si potrà tornare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, se situata in un'altra regione, ma non si potrà poi andare in un'altra regione a meno che non vi siano comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità.

Ristoranti e bar: consentita attività a domicilio e da asporto

Per bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie le attività rimangono sospese, tranne che per la consegna a domicilio (che è sempre stata possibile anche nelle scorse settimane) e con l'aggiunta della modalità di vendita da asporto: il cibo potrà dunque essere ritirato nei locali dai clienti, ma il consumo non deve avvenire all'interno del locale. All'esterno dai locali inoltre non devono formarsi assembramenti e deve sempre essere rispettata la distanza fra le persone. Potranno continuare a operare regolarmente le mense e il catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Funerali e altre cerimonie religiose

Da oggi, 4 maggio, in conformità con quanto previsto dal Dpcm potranno essere nuovamente celebrati i funerali, ma soltanto alla presenza di parenti di primo o secondo grado e con una presenza massima consentita di 15 persone. Le funzioni dovranno essere svolte possibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Ci si potrà recare a fare visita a un caro defunto in un cimitero qualsiasi all'interno della regione. Non potranno invece ancora svolgersi messe in presenza dei fedeli.

Tutte le attività commerciali aperte da oggi in Lombardia

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Tutti i servizi alla persona consentiti da oggi in Lombardia

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse.

