A poche ore dall'avvio della fase 2 dell'emergenza Coronavirus, ecco come si presenta la situazione in Lombardia. Stando al bollettino di oggi, domenica 3 maggio, i contagi ufficiali confermati sono 77.528, in aumento di 532 rispetto ai 77.002 di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 6.609 (in aumento di 80 rispetto a ieri, quando erano 6.529). Le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva sono invece 532, 13 in meno rispetto a ieri. Aumentano i dimessi, arrivati a quota 52.773, e purtroppo anche i decessi: le persone morte a causa del Covid-19 dall'inizio della pandemia sono arrivate a 14.231, 42 quelle decedute nelle ultime 24 ore. Il totale dei tamponi effettuati in Lombardia è arrivato a 410.857.

I contagi nelle province lombarde

La provincia più colpita della Lombardia è sempre quella di Milano, con 20.068 casi (+118 rispetto a ieri) di cui 8.491 (+41) a Milano città. Questa la situazione nelle altre province: a Bergamo 11.453 casi (+59), a Brescia 13.028 (+29), a Como 3.313 (+20), a Cremona 6.106 (+18), in provincia di Lecco 2.344 casi (+54), in provincia di Lodi 3.047 (+30), in provincia di Monza e Brianza 4.823 (+78). In provincia di Pavia i casi sono arrivati a 4.490 (+34). Solo 5 nuovi casi in provincia di Mantova, dove il totale è di 3.199, mentre in provincia di Sondrio per il secondo giorno consecutivo non sono stati registrati nuovi casi: il totale resta fermo a 1.181. In provincia di Varese, infine, i casi accertati sono 2.783 (+68).