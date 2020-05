in foto: Il sindaco di Milano Beppe Sala

Alle 9 di questa mattina la situazione dei trasporti a Milano era sotto controllo e così lo è stata nell'orario di punta. A confermarlo è il sindaco di Milano Beppe Sala che nel suo quotidiano messaggio ai milanesi ha voluto informare i concittadini sulle prime ore della Fase 2 in città: "La situazione stamattina è ampiamente sotto controllo – ha spiegato il primo cittadino che ha registrato il suo videomessaggio dalla sala operativa di Atm – abbiamo bloccato i tornelli della metropolitana in poche occasioni, ma soprattutto in concomitanza con l’arrivo di treni regionali per esempio a Sesto, Porta Genova, Affori". Sala ha fatto sapere che anche sui mezzi di superficie sono stati fatti circa dieci salti di fermata perché c’era troppa gente a bordo e che c'è stato solo un blocco di una vettura per una persona senza mascherina.

"La preoccupazione per la ripartenza c’era e il servizio è stato buono, ma soprattutto i milanesi si sono comportati in maniera molto diligente", ha continuato il sindaco di Milano che ha annunciato una maggiore attenzione nei prossimi giorni quando i numeri dei pendolari cresceranno, in particolare dal 18 maggio con l'apertura di parte delle attività commerciali: "Abbiamo quindi del tempo per mettere a punto il tutto e per vedere una ripartenza ancora più compiuta della nostra città, nella speranza che i contagi rimarranno sotto controllo". "Oggi la situazione clinica-medica è sotto controllo, ora andiamo avanti con comportamenti adeguati", ha concluso Sala che ha voluto dedicare un ultimo messaggio ai runner ai quali ha fatto sapere che, secondo la nuova ordinanza regionale, potranno correre senza indossare la mascherina.