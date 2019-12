in foto: Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta Paolo De Angeli, 71 anni, vittima di un incidente nel corso di un'escursione a Castelvaccana, paese in provincia di Varese, sabato 28 dicembre. Il classe 1948, che risiedeva a Parma ma era di origini francesi, era caduto per una trentina di metri. Immediatamente stato trasportato all'ospedale di Varese, dove era arrivato in codice rosso, con un elisoccorso alzatosi in volo da Milano. Le sue condizioni erano apparse subito critiche, ma i medici erano in un primo momento riusciti a salvarlo, tenendolo in degenza al Circolo nella speranza che migliorasse.

L'uomo era precipitato per circa 30 metri, i suoi organi saranno donati

De Angeli si è invece spento oggi, lunedì 30 dicembre, verso le 15 di pomeriggio, poco più di 48 ore dopo la rovinosa caduta che l'ha visto impattare il suolo dopo un volo di circa 30 metri. Al momento dell'incidente, l'uomo si trovava nei pressi del rifugio De Grandi Adamoli di Castelvaccana, sopra al Lago Maggiore. Oltre all'elisoccorso arrivato da Milano, il 71enne era stato soccorso anche dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino di Como. I famigliari hanno disposto per la donazione degli organi.

Due giorni neri in provincia di Bergamo: un uomo e una ragazza in codice rosso dopo una caduta

Solo oggi è giunta notizia di un altro incidente in montagna, nella zona dei Piani di Bobbio in provincia di Bergamo. A seguito della caduta improvvisa di una lastra di ghiaccio, un uomo di 58 anni è precipitato per circa cento metri riportando diversi traumi e fratture. Soccorso sul posto da un elisoccorso, è stato portato in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sarebbero gravissime. Ventiquattro ore fa, invece, nella giornata di domenica 29 dicembre, è stata una ragazza di 21 anni la sfortunata protagonista di un altro tragico incidente, anch'esso registrato in provincia di Bergamo. La 21enne è scivolata sul ghiaccio durante una ciaspolata precipitando per circa 30 metri. Anche per lei si era alzato l'elisoccorso che l'ha portata di corsa all'ospedale di Sondalo in condizioni che sarebbe risultate da subito piuttosto gravi.