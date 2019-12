in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in montagna nel territorio di Valtorta, nella zona dei Piani di Bobbio, in provincia di Bergamo. L'escursionista stava facendo una passeggiata con le racchette da neve in compagnia di un amico, quando una grossa lastra di ghiaccio si è staccata all'improvviso e lo ha fatto precipitare per centro metri. Nella caduta ha riportato traumi molto seri.

Incidente sui Piani di Bobbio: escursionista precipita per cento metri

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 10.30 di oggi, lunedì 30 dicembre. Per raggiungere il 58enne ferito, bloccato in una zona impervia, si sono attivati gli uomini del soccorso alpino e sul posto è arrivato un elicottero del 118 di Como. Allertati anche i carabinieri di Zogno e i carabinieri sciatori di Piazza Brembana.

Soccorso in elicottero con gravi traumi e fratture

L'escursionista, originario della provincia di Bergamo, è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono molto gravi: ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e fratture agli arti.

Ragazza di 21 anni precipita in un dirupo

Meno di 24 ore prima un altro incidente, sempre in provincia di Bergamo, aveva coinvolto una ragazza che stava ciaspolando nei pressi di un rifugio a Valbondione. La giovane è caduta in un dirupo per diversi metri ed è stata soccorsa in elicottero in condizioni gravi, anche se non in pericolo di vita. Il soccorso alpino della Lombardia raccomanda prudenza a chi effettua escursioni in montagna perché, dopo le abbondanti nevicate delle scorse settimane, è alto il rischio di incidenti e slavine.