in foto: Immagine di repertorio

Spaventoso incidente in montagna questa mattina a Valbondione, in provincia di Bergamo, dove una ragazza di 21 anni è scivolata durante una ciaspolata nei pressi del rifugio Mirtillo, finendo per precipitare in un burrone. La giovane soccorsa in codice rosso è stata trasportata all'ospedale di Sondalo in elicottero: le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. L'allarme è scattato intorno alle 12 di oggi, domenica 29 dicembre quando la 21enne, residente a Reggio Emilia, è rimasta vittima dell'incidente sulla neve nei pressi del rifugio Mirtillo a Lizzola a quota 2000 metri.

Numerosi gli interventi dei soccorritori sulle piste da sci

Immediatamente si è alzato un elicottero da Brescia che ha raggiunto con non poche difficoltà la zona impervia: il lavoro infatti è stato reso difficoltoso dalle condizioni meteo avverse che hanno rallentato le operazioni di soccorso. La giovane è stata così recuperata e poi trasportata in elicottero all'ospedale di Sondalo dove è giunta in codice rosso: stando a quanto si apprende avrebbe riportato la frattura dello sterno. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Quello a Valbondione non è stato l'unico intervento di oggi dei soccorritori che sono stati chiamati a numerose operazioni di soccorso sulle piste da sci.