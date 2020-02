in foto: (Immagine di repertorio)

A dispetto delle condizioni climatiche di cui gode quasi tutto il nord Italia, con temperature molto vicine a quelle primaverili e cieli sgombri da ogni nuvola, in Valchiavenna è stato chiuso un tratto della strada statale 36 a causa di una tormenta di neve. Dal chilometro 140 al chilometro 147, all'altezza di Madesimo (Sondrio) non è possibile procedere. Sul posto sono immediatamente usciti i tecnici dell'Anas (Ente nazionale per le strade) per gestire l'emergenza e riaprire il prima possibile il tratto per ripristinare la normale circolazione.

A Milano clima anomalo, toccate punte di 20 gradi

A Milano, invece, come già riportato un paio di settimane fa, le temperature continuano a restare miti, sferzate solo da folate di vento freddo che al contempo tiene lontane le nuvole o le spazza via qualora si addensassero nei cieli sopra la città. Nelle ore più calde si toccano i 20 gradi, in quelle più fredde – le notturne – c'è un picco verso il basso poiché il calore non rimane ancora intrappolato al suolo. E dire che febbraio dovrebbe essere uno dei mesi – se non il mese – più freddi dell'anno. Un evento anomalo quello che sta caratterizzando il clima del capoluogo lombardo. I disagi dati dal vento, però, si fanno sentire: qualche giorno fa un tratto di corso Sempione è stato chiuso al traffico per la caduta di un albero su una vettura posteggiata. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.