Febbraio dovrebbe essere uno dei mesi più freddi dell'anno e invece a Milano le temperature stanno registrando un aumento inaspettato. Nella giornata di oggi, martedì 11 febbraio, i milanesi hanno avuto un assaggio di primavera, con massime attorno ai 20 gradi nelle ore più calde. Un evento anomalo, considerando anche che la protezione civile ha diramato in tutta la regione un avviso di criticità moderata per le forti raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari. Eppure nel capoluogo lombardo le previsioni meteo parlano di temperature moderate per tutto l'arco della settimana.

Le previsioni meteo a Milano per i prossimi giorni

Gli esperti prevedono una settimana di cielo sereno su Milano nel periodo che va da martedì 11 a domenica 16 febbraio. Non sono previste precipitazioni, salvo qualche possibile pioggia nella serata di venerdì 14 febbraio. Ciò che più stupisce sono le temperature, completamente inaspettate in questo periodo dell'anno. Il picco massimo toccato martedì 11 febbraio probabilmente non si ripeterà, ma i milanesi continueranno a godere di un clima favorevole fino a domenica, con la possibilità di godersi un fine settimana all'aria aperta, in qualche parco o per le vie del centro città. La colonnina di mercurio del termometro non dovrebbe mai abbassarsi sotto i dieci gradi di massima.